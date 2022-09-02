Назван новый главный тренер «Химок»

Новым главным тренером подмосковных «Химок» назначен российский специалист Спартак Гогниев. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 41-летним тренером подписано до лета 2024 года с возможностью продления. В тренерский штаб Гогниева в «Химках» войдут Бранимир Петрович, Андрей Шатов и Александр Алхазов.

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С июля 2019 по май 2022 года Гогниев был главным тренером «Алании», с которой вышел в Первую лигу и добирался до полуфинала Фонбет Кубка России.