Бывший игрок "Спартака" резко высказался о том, что его не пригласили на матч легенд

Бывший чешский полузащитник московского «Спартака» Радослав Ковач резко высказался о том, что его не пригласили на ответный матч легенд против петербургского «Зенита».

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Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. После 27-й минуты счет 1:1.

Первая игра между командами прошла 8 июля и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Романа Широкова и Александра Кержакова.

Ранее бывший игрок «Спартака» Александр Самедов сообщил, что второй матч легенд между ветеранами красно-белых и «Зенита» будет посвящен памяти бывшего нападающего и тренера столичного клуба Георгия Ярцева.

Ярцев ушел из жизни 15 июля 2022 года. Он возглавлял национальную команду России с 2003 по 2005 год. Также специалист был главным тренером «Динамо», «Ротора» и «Торпедо».