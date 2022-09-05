Федун раскритиковал болельщиков «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал болельщиков красно-белых после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». Об этом сообщает ТАСС.
По словам функционера, домашний матч москвичей был похож на выездной. «Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится», — заявил Федун.
«Спартак» проиграл «Зениту» ранее 4 сентября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Петербургский клуб благодаря победе упрочил лидерство в чемпионате. «Спартак» находится на четвертом месте.
Активные фанаты красно-белых приняли решение бойкотировать матчи команды. Это связано с вступлением в силу закона о паспорте болельщика (Fan ID).