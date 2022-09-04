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4 сентября

«Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком»

Чемпионат.comиещё 31

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

«Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком»
Фото: ФК ЗЕНИТФК ЗЕНИТ

На 21-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Он получил результативную передачу от полузащитника Кристофера Мартинса Перейры и уверенно разобрался с вратарём соперника. Но на 48-й минуте защитник «Зенита» Деян Ловрен воспользовался своим шансом и сравнял счёт. На 60-й минуте Андрей Мостовой вывел гостей вперёд.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.

Футбол,Кристофер Мартинс,Андрей Мостовой,Деян Ловрен,Сергей Семак,Александр Соболев,Зенит,Спартак,
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