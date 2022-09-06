В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

В пресс-службе мадридского «Реала» отреагировали на информацию о том, что российский хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «сливочных».

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Ранее появилась информация, что 19-летний полузащитник попал в сферу интересов двух топ-клубов чемпионата Испании — «Реала» и «Барселоны».

«Клуб обычно не разглашает такую информацию. Но нам ничего не известно об интересе «Реала» к Захаряну», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе испанского клуба.

Напомним, 26 августа появилась информация, что Захарян может перейти в лондонский «Челси», однако эту сделку не удалось согласовать из-за «технических трудностей».

Сообщалось, что причина срыва — санкции, введенные Великобританией в отношении России, из-за которых любые попытки английского клуба расплатиться с «Динамо» за игрока были бы заблокированы. Также появилась информация, что клубы будут пытаться осуществить трансфер еще раз — зимой.