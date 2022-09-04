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4 сентября

«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив» в Москве

Чемпионат.comиещё 10

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию игры.

«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив» в Москве
Фото: ФК ЛОКОМОТИВФК ЛОКОМОТИВ

Нападающий грозненцев Мохамед Конате забил первый гол во встрече на третьей минуте, а на 28-й был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. В концовке первого тайма защитник «Ахмата» Ризван Уциев в своей штрафной нарушил правила на хавбеке «Локомотива» Антоне Миранчуке, за что после просмотра VAR был назначен пенальти. Миранчук сам же его реализовал, сравняв счёт. На 62-й минуте нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев точным дальним ударом в нижний угол принёс своей команде победу — 2:1.

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Таким образом, после восьми сыгранных туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков, «Ахмат» — 11. Благодаря победе в этом матче подопечные Андрея Талалаева обгонят команду Йозефа Циннбауэра в турнирной таблице. В следующем туре железнодорожники сыграют с «Факелом» в Воронеже, а грозненцы — дома с клубом «Пари Нижний Новгород».

Футбол,Лечи Садулаев,Андрей Талалаев,Антон Миранчук,Мохамед Конате,Ризван Уциев,
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