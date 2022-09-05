Эксперт Бубнов сделал печальный вывод по итогам «Спартак» - «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
По его словам, команда Сергея Семака в данный момент является недосягаемой для оппонентов в чемпионате России.
«Очень показательный матч. В очередной раз становится понятно, что «Зенит» значительно превосходит в классе любого соперника в России. Когда команда играет на полных оборотах и хорошо настраивается, у нее нет конкурентов. Да, «Спартак» попытался дать бой, и победа не далась гостям легко. Но этого все еще мало, чтобы противостоять «Зениту».
Абаскалю предстоит много работы. Игра показала, что у «Спартака» довольно серьезные проблемы в средней линии — именно в этой зоне «Зенит» полностью переиграл оппонентов», — приводит слова Бубнова Sportbox.
«Спартак» после этого поражения с 16 баллами опустился на пятую строчку в турнирной таблице.
В следующем туре московская команда в гостях сыграет с «Ростовом», а «Зенит» на своем поле сразится с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 11 сентября.
Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов объяснил поражение от «Зенита» нехваткой сосредоточенности.