Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Эксперт Бубнов сделал печальный вывод по итогам "Спартак" - "Зенит"

Газета.Ruиещё 34

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Эксперт Бубнов сделал печальный вывод по итогам «Спартак» - «Зенит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, команда Сергея Семака в данный момент является недосягаемой для оппонентов в чемпионате России.

«Очень показательный матч. В очередной раз становится понятно, что «Зенит» значительно превосходит в классе любого соперника в России. Когда команда играет на полных оборотах и хорошо настраивается, у нее нет конкурентов. Да, «Спартак» попытался дать бой, и победа не далась гостям легко. Но этого все еще мало, чтобы противостоять «Зениту».

Абаскалю предстоит много работы. Игра показала, что у «Спартака» довольно серьезные проблемы в средней линии — именно в этой зоне «Зенит» полностью переиграл оппонентов», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» после этого поражения с 16 баллами опустился на пятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре московская команда в гостях сыграет с «Ростовом», а «Зенит» на своем поле сразится с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 11 сентября.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов объяснил поражение от «Зенита» нехваткой сосредоточенности.

Футбол,Сергей Семак,Никита Чернов,Александр Бубнов,Зенит,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители