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5 сентября

Хавбек ЦСКА Зделар мечтает стать капитаном клуба после Акинфеева

Матч ТВ

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар в будущем мечтает стать капитаном московского клуба после вратаря Игоря Акинфеева.

Хавбек ЦСКА Зделар рассказал о мечте стать капитаном команды
Фото: ПФК ЦСКАПФК ЦСКА

— Ты был капитаном в «Партизане». Хочешь однажды перенять повязку у Акинфеева?

— Это мечта. Расскажу историю: когда только пришел в «Партизан», одним из моих кумиров был Саша Илич. Он был капитаном больше 20 лет — величайший игрок. И следом за ним капитаном стал я. После всего трех лет в клубе! Так что я знаю, какая это гордость и одновременно ответственность.

После Акинфеева будет сложно выбрать кого то нового. Игорь не просто капитан, он и есть этот клуб. Я горжусь тем, что играю рядом с ним. И, конечно, буду счастлив, если человеком, который будет капитаном после Акинфеева, окажусь я — парень, приехавший в Россию из Сербии. Но сейчас вообще не время об этом думать — я тут новичок, нужно доказывать состоятельность, — приводит слова Зделара Sport24.

Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в июле, подписав контракт до 2025 года.

Футбол,Саша Илич,Игорь Акинфеев,
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