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21 час назад

Илья Шкурин, приостановивший контракт с ЦСКА, перешёл в клуб «Маккаби Петах-Тиква»

Чемпионат.comиещё 8

Белорусский нападающий Илья Шкурин, приостановивший контракт с московским ЦСКА, перешёл в израильский клуб «Маккаби Петах-Тиква», сообщает пресс-служба команды.

Нападающий, приостановивший контракт с ЦСКА, перешёл в новый клуб
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее стало известно, что форвард приостановил действие контракта с армейцами до июня 2023 года в одностороннем порядке, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Ранее польский «Ракув», за который Шкурин выступал на правах аренды с февраля текущего года, расторг соглашение с нападающим. За эту команду футболист провёл два матча, результативными действиями не отметился.

«Маккаби Петах-Тиква» в прошлом году вылетел из Премьер-лиги Израиля, заняв предпоследнее место в группе команд, боровшихся за сохранение места в главной лиге. Действующим чемпионом Израиля является «Маккаби» из Хайфы.

Футбол,Илья Шкурин,
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