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18 часов назад

«Челси» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Чемпионат.comиещё 19

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 загребское «Динамо» принимало лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич. Результативную передачу отдал форвард хорватского клуба Бруно Петкович. Соперниками загребского «Динамо» и «Челси» по группе Е в Лиге чемпионов являются «Ред Булл Зальцбург» и «Милан». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 14 сентября.

"Челси" сенсационно проиграл матч Лиги чемпионов в Загребе
Фото: TwitterTwitter

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