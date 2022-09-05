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16 часов назад

Топовые испанские футбольные клубы желают приобрести Захаряна

Илья Родин

Топовые испанские футбольные клубы «Барселона» и «Реал» желают приобрести полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Sport.es.

Топовые испанские футбольные клубы желают приобрести Захаряна
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Арсену Захаряну 19 лет, он является воспитанником «бело-голубых». В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком по версии РФС.

Захарян впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Челси»

По данным портала, представители испанских клубов «попытаются подписать российского полузащитника в 2024 году», сразу после того, как у него закончится контракт с «Динамо».

Кроме того, значительную заинтересованность в покупке молодого футболиста проявил английский «Челси». который ранее принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

В пресс-службе «Динамо» заявили, что получили предложение от английского клуба о продаже футболиста. Осуществить его перевод в Великобританию не удалось по техническим причинам.

Футбол,Арсен Захарян,Роман Абрамович,Динамо,РФС,Реал,
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