Топовые испанские футбольные клубы желают приобрести Захаряна

Топовые испанские футбольные клубы «Барселона» и «Реал» желают приобрести полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Sport.es.

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Отмечается, что Арсену Захаряну 19 лет, он является воспитанником «бело-голубых». В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком по версии РФС.

По данным портала, представители испанских клубов «попытаются подписать российского полузащитника в 2024 году», сразу после того, как у него закончится контракт с «Динамо».

Кроме того, значительную заинтересованность в покупке молодого футболиста проявил английский «Челси». который ранее принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.