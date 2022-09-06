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1 час назад

«Спартак» улучшил предложение по защитнику «Волоса»

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Московский «Спартак» продолжает попытки приобрести защитника «Волоса» Паоло Фернандеса, несмотря на то, что греческий клуб принципиально отказался продавать трансфер игрока «красно-белым».

«Спартак» улучшил предложение по защитнику «Волоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает Gazzetta.gr, москвичи значительно увеличили своё первоначальное предложение и готовы заплатить за 24-летнего игрока сумму в размере 1,5 миллионов евро.

Источник отмечает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил руководству клуба, что ему в команде нужен именно Фернандес.

Ранее руководство «Волоса» заявило, что не хочет отпускать Фернандеса именно в «Спартак» из-за конфликта с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем.

Футбол,Спартак,
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