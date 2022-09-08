Названа дата начала группового этапа футбольной Лиги Европы

Групповой этап Лиги Европы - второго по значимости футбольного европейского клубного турнира - стартует в четверг. В нем примут участие 32 команды, поделенные на восемь групп.

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В сезоне-2022/23 российские клубы не смогут выступить в международных турнирах - Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций - из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая. Оно продолжает линию, принятую организацией 28 февраля на фоне ситуации вокруг Украины. В квалификации Лиги Европы должен был сыграть обладатель Кубка России московский "Спартак". В Лиге чемпионов Россию должен был представить чемпион страны прошлого сезона петербургский "Зенит", серебряный призер национального первенства "Сочи" должен был выступить в квалификации главного еврокубка. В отборе Лиги конференций - занявшие третье и четвертое места в турнирной таблице чемпионата страны московское "Динамо" и "Краснодар".

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Наибольший интерес у российских болельщиков вызывает группа H, где представители отечественного футбола есть в трех клубах. Главным тренером венгерского "Ференцвароша" является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Летом 2022 года в сербскую "Црвену Звезду" из "Сочи" перешел полузащитник Егор Пруцев. Одним из основных игроков "Монако" является бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. Соперником этих команд по группе является турецкий "Трабзонспор".

В группе A Россию представит вратарь Никита Хайкин, который выступает за норвежский клуб "Будё-Глимт". Соперниками этой команды по квартету станут английский "Арсенал", нидерландский ПСВ и швейцарский "Цюрих". Состав других групп: В - "Ренн" (Франция), АЕК (Ларнака, Кипр), "Фенербахче" (Турция), "Динамо" (Киев, Украина); С - "Рома" (Италия), "Бетис" (Испания), ХИК (Финляндия), "Лудогорец" (Болгария); D - "Унион" (Берлин, Германия), "Юнион" (Бельгия), "Мальме" (Швеция), "Брага" (Португалия); Е - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Омония" (Кипр), "Шериф" (Молдавия); F - "Штурм" (Австрия), "Лацио" (Италия), "Фейенорд" (Нидерланды), "Мидтьюлланн" (Дания); G - "Нант" (Франция), "Фрайбург" (Германия), "Олимпиакос" (Греция), "Карабах" (Азербайджан).

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут с 8 сентября по 3 ноября. Финал второго по значимости еврокубка состоится 31 мая на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште.

Представители России в Лиге конференций

Матчи группового этапа и плей-офф третьего по значимости еврокубка будут проходить в те же даты, что и игры Лиги Европы. Исключением станет финал, который будет сыгран 7 июня 2023 года на стадионе "Фортуна-Арена" в Праге.

Российский футбол в этом турнире будет представлен четырьмя игроками. Голкипер Александр Васютин выступает за шведский "Юргорден", который попал в группу с бельгийским "Гентом", норвежским "Мольде" и ирландским "Шэмрок Роверс". Защитник Михаил Коваленко играет за армянский "Пюник", команда встретится со швейцарским "Базелем", словацким "Слованом" и литовским "Жальгирисом". Соперниками чешского "Словацко", за который играет полузащитник Владислав Левин, будут сербский "Партизан", германский "Кельн" и французская "Ницца".