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1 час назад

Капитан «Зенита» Ловрен назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в истории России

Газета.Ru

Хорватский капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе, перешедшем в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Капитан «Зенита» высказался об уходе Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я пожелал Дзюбе удачи, когда он ушел. Удивлен ли я, что Артем покинул команду? Нет, это часть футбола: кто-то уходит, кто-то приходит. Считаю его одним из лучших нападающих в истории России», — приводит слова Ловрена «РБ Спорт».

Дзюба провел три игры за свой новый клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах за «Зенит» было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.

Ранее российский артист Сергей Шнуров заявил, что он рад за Артема Дзюбу, а Александр Кокорин – герой не его романа.

Напомним, Кокорин на правах аренды перебрался из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».

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