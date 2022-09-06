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18 часов назад

«Боруссия» разобралась с «Копенгагеном» на старте Лиги чемпионов

Евро-футбол.Ру

Поединок первого тура Лиги чемпионов между «Боруссией» из Дортмунда и «Копенгагена» прошёл по ожидаемому сценарию - немцы атаковали и забивали. В конце первого тайма «шмели» провели острую контратаку, Марко Ройс получил проникающий пас, разобрался с защитником и открыл счет. Еще до перерыва хозяева раскатали оборону, и Джованни Рейна вывел Рафаэля Геррейро на пустые ворота. В конце игры снова сработала контратака «Боруссии», после паса Рейны Джуд Беллингем в касание поразил цель. Гости забили мяч престижа, Виктор Классон откатил мяч Расмусу Фальку.

«Боруссия» разобралась с «Копенгагеном»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

3:1, «Боруссия» закономерно победила.

Евро-футбол.Ру
Футбол,Виктор Классон,Рафаэль Геррейро,Марко Ройс,
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