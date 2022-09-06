«Челси» провалил матч ЛЧ против загребского «Динамо»

Во вторник стартовал групповой раунд Лиги чемпионов. В Хорватии «Челси» играл против загребского «Динамо», и матч не стал эталоном открытого результативного футбола, а совсем наоборот. На 13-й минуте Мислав Оршич на громадной скорости умчался в отрыв и пробил мимо голкипера в цель. В первом тайме тот же Оршич минимально не попал по высоте, а Ариян Адеми дальним ударом размял голкипера.