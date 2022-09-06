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18 часов назад

«Челси» провалил матч против загребского «Динамо»

Евро-футбол.Ру

Во вторник стартовал групповой раунд Лиги чемпионов. В Хорватии «Челси» играл против загребского «Динамо», и матч не стал эталоном открытого результативного футбола, а совсем наоборот. На 13-й минуте Мислав Оршич на громадной скорости умчался в отрыв и пробил мимо голкипера в цель. В первом тайме тот же Оршич минимально не попал по высоте, а Ариян Адеми дальним ударом размял голкипера.

«Челси» провалил матч ЛЧ против загребского «Динамо»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Также издали Стефан Ристовски мог удвоить счет, но вратарь смог-таки перевести мяч в перекладину. У «синих» реальных моментов не было, кроме последних минут, когда Рис Джеймс попал в каркас ворот. В следующей атаке Мэйсон Маунт не смог пробить голкипера. Победа «Динамо» заслуженная.

Евро-футбол.Ру
Футбол,Рис Джеймс,Мислав Оршич,Стефан Ристовски,Динамо,
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