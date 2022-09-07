Сборная России проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Сборная России по футболу 24 сентября проведет товарищеский матч с командой Киргизии в Бишкеке, а в ноябре на выезде встретится с иранцами. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также Российский футбольный союз ведет переговоры о проведении третьей товарищеской игры осенью. Матч против команды Киргизии станет для сборной России первым с ноября 2021 года.

"Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор, - сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин . - В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды".

В марте россияне должны были сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира - 2022 в Катаре, но по решению Международной федерации футбола (ФИФА) были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до последующего уведомления. Вместо участия в стыках национальная команда в марте провела спарринг с молодежной сборной России, в котором одержала победу со счетом 1:0.