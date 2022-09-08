Стали известны детали увольнения Тухеля из "Челси"

Стали известны подробности отставки немецкого специалиста Томаса Тухеля из лондонского «Челси» по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».
По информации The Sun, представитель руководства «синих» прибыл на утреннюю тренировку 7 сентября, где находился Тухель, планировавший очередное занятие, и объявил ему о расторжении трудового договора.
Тухель был ошарашен произошедшим и попросил времени на исправление ситуации, однако ему было отказано.
После этого тренер собрал свои вещи, попрощался с персоналом и покинул базу.
49-летний немецкий специалист возглавлял команду с начала 2021 года. При нем «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В нынешнем сезоне АПЛ в шести турах «Челси» набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.
Лондонский клуб проиграл первый матч группового этапа Лиги чемпионов. «Челси» на выезде со счетом 0:1 уступил «Динамо» из Загреба. Единственный гол во встрече на 13-й минуте забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич. В следующем туре «Челси» дома сыграет с австрийским «Зальцбургом.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не боится отставки после разгрома от «Наполи» со счетом 1:4.