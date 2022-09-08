Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
1 час назад

Стали известны детали увольнения Тухеля из "Челси"

Газета.Ruиещё 23

Стали известны подробности отставки немецкого специалиста Томаса Тухеля из лондонского «Челси» по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

Стали известны детали увольнения Тухеля из «Челси»
Фото: ReutersReuters

По информации The Sun, представитель руководства «синих» прибыл на утреннюю тренировку 7 сентября, где находился Тухель, планировавший очередное занятие, и объявил ему о расторжении трудового договора.

Тухель был ошарашен произошедшим и попросил времени на исправление ситуации, однако ему было отказано.

После этого тренер собрал свои вещи, попрощался с персоналом и покинул базу.

49-летний немецкий специалист возглавлял команду с начала 2021 года. При нем «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне АПЛ в шести турах «Челси» набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

Лондонский клуб проиграл первый матч группового этапа Лиги чемпионов. «Челси» на выезде со счетом 0:1 уступил «Динамо» из Загреба. Единственный гол во встрече на 13-й минуте забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич. В следующем туре «Челси» дома сыграет с австрийским «Зальцбургом.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не боится отставки после разгрома от «Наполи» со счетом 1:4.

Футбол,Мислав Оршич,Томас Тухель,Юрген Клопп,Динамо,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители