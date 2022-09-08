Стали известны детали увольнения Тухеля из "Челси"

Стали известны подробности отставки немецкого специалиста Томаса Тухеля из лондонского «Челси» по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

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По информации The Sun, представитель руководства «синих» прибыл на утреннюю тренировку 7 сентября, где находился Тухель, планировавший очередное занятие, и объявил ему о расторжении трудового договора.

Тухель был ошарашен произошедшим и попросил времени на исправление ситуации, однако ему было отказано.

После этого тренер собрал свои вещи, попрощался с персоналом и покинул базу.

49-летний немецкий специалист возглавлял команду с начала 2021 года. При нем «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне АПЛ в шести турах «Челси» набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

Лондонский клуб проиграл первый матч группового этапа Лиги чемпионов. «Челси» на выезде со счетом 0:1 уступил «Динамо» из Загреба. Единственный гол во встрече на 13-й минуте забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич. В следующем туре «Челси» дома сыграет с австрийским «Зальцбургом.