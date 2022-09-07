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3 часа назад

Назван расширенный состав сборной России на матч с Киргизией

Lenta.ru

Сборная России по футболу назвала расширенный состав команды на товарищеский матч с Киргизией. Полный список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Назван расширенный состав сборной РФ на матч с Киргизией
Фото: ТАССТАСС

В состав вошли 35 футболистов. Среди них голкиперы Антон Шунин («Динамо») и Михаил Кержаков («Зенит»), защитник Георгий Джикия («Спартак»), полузащитники Далер Кузяев и Зелимхан Бакаев (оба — «Зенит») и нападающий Арсен Захарян («Динамо»).

Ранее 7 сентября стали известны соперники российских футболистов по ближайшим матчам. Ими стали сборные Киргизии и Ирана. Команда Валерия Карпина проведет обе встречи на выезде.

25 августа сообщалось, что сборная России сохранила за собой 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В феврале ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре. УЕФА также отстранила российские клубы от еврокубков.

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