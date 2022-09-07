Назван расширенный состав сборной РФ на матч с Киргизией

Сборная России по футболу назвала расширенный состав команды на товарищеский матч с Киргизией. Полный список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза ( РФС ).

Ранее 7 сентября стали известны соперники российских футболистов по ближайшим матчам. Ими стали сборные Киргизии и Ирана. Команда Валерия Карпина проведет обе встречи на выезде.

25 августа сообщалось, что сборная России сохранила за собой 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В феврале ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре. УЕФА также отстранила российские клубы от еврокубков.