«Надо показать, что мы живы». Карпин о возвращении сборной России

Главный тренер соберёт команду впервые за полгода, чтобы сыграть против Киргизии.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Сборная России возвращается. Последний раз наша команда собиралась 26 марта, чтобы сыграть закрытый товарищеский матч с молодёжкой. А со сборной другой страны в последний раз мы играли аж 18 ноября – в Хорватии. Теперь же сборную ждёт полноценный матч ― 24 сентября в Бишкеке со сборной Киргизии. Сегодня был объявлен расширенный состав на сентябрьские сборы, после чего главный тренер Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

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– В чём вы видите мотивацию проводить сейчас матчи сборной? Они вообще нужны?

– Нет смысла даже обсуждать. На 300% необходимы. Надо показать, что мы есть, мы живы. Сыграть в Бишкеке с Киргизией в нынешних условиях ― успех. Нам бы хотелось сыграть дома, но это процесс переговоров. Нынешняя ситуация не позволяет нам играть дома. Давайте на землю опустимся. Вы всё понимаете сами. Сейчас в списке 35 человек, понятно, что будет меньше, но он был ещё более расширенный: были Литвинов, Черников. Есть ребята, которых мы ещё не вызывали. Мы с ними познакомимся, посмотрим на них. Нет ни одного игрока старше 30 лет. Сейчас никто не понимает, когда наше возвращение случится, поэтому всех опытных игроков мы знаем. Того же Смолова не было смысла вызывать, а молодые ребята посмотрят, что такое сборная.

– Вы довольны выбором соперников?

– Что есть, то есть. В нынешних условиях Киргизия, Иран и другие – успех. С нами готов играть участник чемпионата мира – Иран. Это сильная по рейтингу команда. Когда Иран сможет с нами сыграть, пока непонятно. Им бы хотелось либо 15, либо 16 ноября. А у нас заключительный тур 13 ноября. Эти вещи прорабатываются. Но эти игры нам очень нужны. С точки зрения клубного тренера и сборной, я хочу предложить перенести два ноябрьских матча Кубка на конец ноября, сыграть их уже после игр сборной. И закончить сезон в конце ноября — начале декабря, как это было всю жизнь. Тогда и отпуск у футболистов был бы не 60 дней, а меньше. Потому что это правильно.

— У вас скоро заканчивается контракт. Какие-то разговоры о продлении ведутся? С учётом всей ситуации вам это интересно?

– Никаких разговоров не было. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Когда подойдёт момент после ноябрьских матчей, будем обсуждать. На моё желание остаться в команде не влияет нынешняя ситуация. Мы работаем, не простаиваем, дополнительная нагрузка есть, но она не такая, как если бы были официальные матчи. Не вижу ничего критичного. Обсудим всё ближе к зиме, если это будет интересно РФС.

– Не рассматривали ли варианты сыграть против клубов?

– Все варианты обсуждали. Я в шутку предложил сыграть с «Ростовом», где я бы руководил двумя командами с бровки. И был вариант сделать две сборные России — смешать команды. Как вариант проговаривали — сборная России против сборной звёзд РПЛ. Но сейчас нашли соперников.

– А Медиалига?

– Как вариант – да. Хоть это больше похоже на шоу, как вы говорите, на хайпе. Это интересный проект, поднимает интерес к футболу. Блогерские команды, как вы их называете — хотя на самом деле не блогерские, потому что там ребята, которые занимались футболом, или бывшие футболисты — им выгоднее идти в Медиалигу, потому что там больше платят. Давайте будем честными.

– Был ли у вас разговор с Захаряном? У него были тяжёлые дни.

– С Захаряном говорил, когда он играл против «Ростова». Спросил, как он себя чувствует. Абсолютно нормальное состояние. Да, у него было сожаление. Готов он к «Челси» или нет — можно проверить в одном случае: уехать. Нужно пробовать. Сюда вернуться всегда успеет.

– Как вы думаете, когда нас вернут на международную арену?

– Не знаю. Знает ли это вообще хоть один человек в мире? Я так не думаю. И я не знаю. Надеемся, что как можно скорее. Уверен, что ребята хотят сыграть за сборную, хотя бы товарищеские матчи.

– Вы согласны, что с оттоком легионеров в РПЛ стало больше россиян?

– Количественно. Качественно ли – посмотрим. Но они играют, значит, качество должно расти. Такое происходит в «Ростове», «Краснодаре». К сожалению, в «Зените» этого не происходит: Круговой, Сутормин и Чистяков не получают того игрового времени, которого нам бы хотелось.

– Планируете поехать на чемпионат мира?