Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
1 час назад

Сборная России по футболу сыграет с Киргизией и Ираном — состав, подробности, расписание

Чемпионат.com

Команду Карпина ждёт встреча со старым знакомым. Что известно о соперниках?

Сборная России возвращается к международным матчам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сборная России наконец-то возвращается к играм. Последний официальный матч команды Валерия Карпина прошёл 14 ноября. Дальше был мартовский сбор, где футболисты тренировались и обсуждали отказ Польши и остальных играть в стыковых матчах ЧМ-2018. Потом – пауза.

Видео дня

Назван расширенный состав сборной России на матч с Киргизией

Но сегодня РФС анонсировал две встречи. 24 сентября в Бишкеке пройдёт товарищеская игра со сборной Киргизии. А в ноябре — на выезде с Ираном (точной даты пока нет). Плюс во второе окно Россию, вероятно, ждёт ещё один соперник. По неофициальной информации, это будет Босния и Герцеговина. Но подтверждения пока нет.

Что за соперники у сборной России?

Киргизия представляет азиатскую конфедерацию футбола. Команда давно, пусть и без особых успехов, участвует в розыгрышах Кубка Азии и отборах на чемпионаты мира. Но в последние годы есть определённый прогресс. В отборе к ЧМ-2018 под руководством российского тренера Александра Крестинина команда дошла до второго раунда, где в группе с Австралией, Иорданией, Таджикистаном и Бангладеш заняла третье место. Дальше не прошла, зато получила путёвку в финальный раунд Кубка Азии. Впервые в истории. Более того — добралась до 1/8 финала, где уступила ОАЭ.

В отборе на ЧМ-2022 аналогичная история: третье место во втором отборочном раунде (среди прочих была крупная победа над Мьянмой 8:1 и почти такое же крупное поражение от Японии — 1:5). Интересно, что в 2017-м Киргизия даже выиграла целый турнир — Кубок Солидарности Цунами, проходивший в Индонезии.

В этом году Киргизия сыграла два товарищеских матча в марте. Оба неудачно – поражение от Узбекистана 1:3 и Таджикистана 0:1. В сборной есть игрок, выступающий в России. Валерий Кичин из «Енисея» является капитаном национальной команды.

Чемпионат.ком

Сборная Ирана – одна из сильнейших в азиатской конфедерации. Подтверждение этому – стабильное участие на чемпионатах мира. В 2014 и 2018 году команда занимала третье место в групповом турнире и периодически выдавала сенсации. В России, например, победила Марокко – первые три очка на столь высокой стадии за 20 лет.

На ЧМ-2022 Иран тоже квалифицировался без особых проблем. Это неудивительно хотя бы потому, что половина команды трудоустроена в сильных европейских лигах. Особо выделяется Сердар Азмун, который раньше играл за «Зенит», а теперь выступает за «Байер». Он самый дорогой игрок сборной. На втором месте в этом списке нападающий Мехди Тареми из «Порту».

Для иранцев товарищеский матч с Россией станет этапом подготовки к ЧМ-2022. Наверняка они будут воспринимать команду Карпина как довольно статусного соперника перед стартом турнира.

А вот цитата главного тренера сборной о выборе соперников: «Что есть, то есть. В нынешних условиях Киргизия, Иран и другие – это успех. С нами готов играть участник чемпионата мира – Иран. Команда сильная по рейтингу. Когда Иран сможет с нами сыграть, пока непонятно. Им бы хотелось либо 15, либо 16 ноября. А у нас заключительный тур 13 ноября. Вещи прорабатываются. Но эти игры нам очень нужны. С точки зрения клубного тренера и сборной, я бы мог предложить перенести два ноябрьских матча Кубка на конец ноября, сыграть их уже после матчей сборной. И закончить сезон в конце ноября – начале декабря, как это было всю жизнь. Тогда и отпуск у футболистов был бы не 60 дней, а меньше. Потому что это правильно», – сказал он.

Что с составом у России?

Валерий Карпин уже объявил расширенный список футболистов. Он ниже:

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван ЛомаевКрылья Советов»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все — «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлёв («Ахмат»), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все — «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Интересно, что в сборную вновь не приглашены игроки из европейских клубов. Например, полузащитник «Торино» Алексей Миранчук или игрок «Монако» Александр Головин. А ведь в Турции заиграли ещё и Магомед Оздоев с Артёмом Дзюбой. Подобное уже было в марте, когда Карпин не вызывал легионеров на тренировочный сбор. Но тогда была работа на базе, а сейчас — официальные матчи.

Чемпионат.ком

Вот как объяснил это тренер.

«Логистика сейчас не позволяет легионерам быстро добраться. С тем же Головиным разговаривали, у него и сейчас много матчей в клубе. Мы всех знаем. Всё будет зависеть от их состояния в тот момент, когда они нам будут нужны. Миранчук травмирован, Головин мог бы помочь, но нет необходимости», – сказал он.

Футбол,Константин Тюкавин,Арсен Захарян,Никита Кривцов,Станислав Магкеев,Максим Глушенков,Александр Сильянов,Александр Крестинин,Матвей Сафонов,Артем Макарчук,Иван Ломаев,Игорь Дивеев,Мехди Тареми,Вячеслав Грулев,Федор Чалов,Зелимхан Бакаев,Даниил Уткин,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Роман Ежов,Антон Шунин,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Сергей Бородин,Александр Соболев,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Алексей Сутормин,Михаил Кержаков,Юрий Журавлев,Николай Комличенко,Вячеслав Караваев,Данил Круговой,Роман Зобнин,Магомед Оздоев,Алексей Миранчук,Валерий Карпин,Александр Головин,Валерий Кичин,Александр Коваленко,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители