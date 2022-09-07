Сборная России возвращается к международным матчам

Команду Карпина ждёт встреча со старым знакомым. Что известно о соперниках?

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Сборная России наконец-то возвращается к играм. Последний официальный матч команды Валерия Карпина прошёл 14 ноября. Дальше был мартовский сбор, где футболисты тренировались и обсуждали отказ Польши и остальных играть в стыковых матчах ЧМ-2018. Потом – пауза.

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Но сегодня РФС анонсировал две встречи. 24 сентября в Бишкеке пройдёт товарищеская игра со сборной Киргизии. А в ноябре — на выезде с Ираном (точной даты пока нет). Плюс во второе окно Россию, вероятно, ждёт ещё один соперник. По неофициальной информации, это будет Босния и Герцеговина. Но подтверждения пока нет.

Что за соперники у сборной России?

Киргизия представляет азиатскую конфедерацию футбола. Команда давно, пусть и без особых успехов, участвует в розыгрышах Кубка Азии и отборах на чемпионаты мира. Но в последние годы есть определённый прогресс. В отборе к ЧМ-2018 под руководством российского тренера Александра Крестинина команда дошла до второго раунда, где в группе с Австралией, Иорданией, Таджикистаном и Бангладеш заняла третье место. Дальше не прошла, зато получила путёвку в финальный раунд Кубка Азии. Впервые в истории. Более того — добралась до 1/8 финала, где уступила ОАЭ.

В отборе на ЧМ-2022 аналогичная история: третье место во втором отборочном раунде (среди прочих была крупная победа над Мьянмой 8:1 и почти такое же крупное поражение от Японии — 1:5). Интересно, что в 2017-м Киргизия даже выиграла целый турнир — Кубок Солидарности Цунами, проходивший в Индонезии.

В этом году Киргизия сыграла два товарищеских матча в марте. Оба неудачно – поражение от Узбекистана 1:3 и Таджикистана 0:1. В сборной есть игрок, выступающий в России. Валерий Кичин из «Енисея» является капитаном национальной команды.

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Сборная Ирана – одна из сильнейших в азиатской конфедерации. Подтверждение этому – стабильное участие на чемпионатах мира. В 2014 и 2018 году команда занимала третье место в групповом турнире и периодически выдавала сенсации. В России, например, победила Марокко – первые три очка на столь высокой стадии за 20 лет.

На ЧМ-2022 Иран тоже квалифицировался без особых проблем. Это неудивительно хотя бы потому, что половина команды трудоустроена в сильных европейских лигах. Особо выделяется Сердар Азмун, который раньше играл за «Зенит», а теперь выступает за «Байер». Он самый дорогой игрок сборной. На втором месте в этом списке нападающий Мехди Тареми из «Порту».

Для иранцев товарищеский матч с Россией станет этапом подготовки к ЧМ-2022. Наверняка они будут воспринимать команду Карпина как довольно статусного соперника перед стартом турнира.

А вот цитата главного тренера сборной о выборе соперников: «Что есть, то есть. В нынешних условиях Киргизия, Иран и другие – это успех. С нами готов играть участник чемпионата мира – Иран. Команда сильная по рейтингу. Когда Иран сможет с нами сыграть, пока непонятно. Им бы хотелось либо 15, либо 16 ноября. А у нас заключительный тур 13 ноября. Вещи прорабатываются. Но эти игры нам очень нужны. С точки зрения клубного тренера и сборной, я бы мог предложить перенести два ноябрьских матча Кубка на конец ноября, сыграть их уже после матчей сборной. И закончить сезон в конце ноября – начале декабря, как это было всю жизнь. Тогда и отпуск у футболистов был бы не 60 дней, а меньше. Потому что это правильно», – сказал он.

Что с составом у России?

Валерий Карпин уже объявил расширенный список футболистов. Он ниже:

Интересно, что в сборную вновь не приглашены игроки из европейских клубов. Например, полузащитник «Торино» Алексей Миранчук или игрок «Монако» Александр Головин. А ведь в Турции заиграли ещё и Магомед Оздоев с Артёмом Дзюбой. Подобное уже было в марте, когда Карпин не вызывал легионеров на тренировочный сбор. Но тогда была работа на базе, а сейчас — официальные матчи.

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Вот как объяснил это тренер.