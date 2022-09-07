«Мы на новом пути передела мира» - депутат Госдумы о футболе

Депутат Госдумы Роман Терюшков в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» выступил с идеей объединенного чемпионата по футболу для клубов из России, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии и других стран.
— Нас отстранили пока «до последующего постановления». Есть вероятность, что с принятием крымских клубов в систему российского футбола нас могут окончательно отстранить?
— Как говорил английский философ XVI века Фрэнсис Бэкон, надежда — это хороший завтрак, но очень отвратительный ужин. Никакого восстановления не будет и это надо понять и принять. К сожалению, у нас ряд спортивных чиновников и функционеров думают, что вернется то, как было раньше. Что было раньше — уже никогда не вернется! Мы на новом пути развития мировой цивилизации и, если хотите, передела мира.
Спорт — это не что иное, как политический инструмент. ФИФА и УЕФА этим прекрасно пользуются. Они отстранили наши клубы и сборную и возвращать не будут. Никакой надежды здесь быть не должно.
Нужно создавать свой периметр, задумываться о включении тех команд, которые играют в Донецке, Луганске. Там сейчас идет специальная военная операция, но, уверен, скоро там наступит мирная жизнь. Есть клубы из Абхазии. Дальше договариваться с другими странами вроде Белоруссии, которым надоела гегемония ФИФА и УЕФА, но они могут спокойно играть в новом мировом спортивном пространстве.
— В каком смысле Белоруссия?
— Белоруссия же тоже исключена. У них есть свой чемпионат, у нас — свой. Можно делать совместное.
— Что то типа Континентальной хоккейной лиги?
— Да, что то типа КХЛ. Понятно, у них сильный чемпионат и увеличение команд — это бессмысленная история. Я говорю о том, что России, Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии можно создавать свою новую международную организацию, к которой будут присоединяться другие страны, несогласные с проводимой политикой международного спорта.