«Мы на новом пути передела мира» - депутат Госдумы о футболе

— Как говорил английский философ XVI века Фрэнсис Бэкон, надежда — это хороший завтрак, но очень отвратительный ужин. Никакого восстановления не будет и это надо понять и принять. К сожалению, у нас ряд спортивных чиновников и функционеров думают, что вернется то, как было раньше. Что было раньше — уже никогда не вернется! Мы на новом пути развития мировой цивилизации и, если хотите, передела мира.