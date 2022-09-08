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3 часа назад

Левандовски установил историческое достижение, забив три гола «Виктории»

Газета.Ruиещё 5

Нападающий «Барселоны» поляк Роберт Левандовски, забивший три гола в матче Лиги чемпионов с чешским клубом «Виктория Пльзень», установил историческое достижение.

Левандовски установил историческое достижение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он стал первым футболистом в истории, который оформлял хет-трики в самом престижном еврокубке во время выступлений за три разные команды, сообщает Opta Sport.

Ранее Левандовски забивал по три гола в матчах Лиги чемпионов, играя за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». Причем в играх за мюнхенцев польский форвард оформил четыре хет-трика.

Каталонцы обыграли «Викторию» со счетом 5:1. Голами в составе хозяев, помимо Левандовски, отметились Франк Кесси и Ферран Торрес.

В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» встретится с мюнхенской «Баварией», а «Виктория» сыграет с итальянским «Интером». Оба матча пройдут 13 сентября.

Футбол,Франк Кесси,Роберт Левандовски,
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