Левандовски установил историческое достижение

Нападающий «Барселоны» поляк Роберт Левандовски, забивший три гола в матче Лиги чемпионов с чешским клубом «Виктория Пльзень», установил историческое достижение.

Он стал первым футболистом в истории, который оформлял хет-трики в самом престижном еврокубке во время выступлений за три разные команды, сообщает Opta Sport.

Ранее Левандовски забивал по три гола в матчах Лиги чемпионов, играя за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». Причем в играх за мюнхенцев польский форвард оформил четыре хет-трика.

Каталонцы обыграли «Викторию» со счетом 5:1. Голами в составе хозяев, помимо Левандовски, отметились Франк Кесси и Ферран Торрес.