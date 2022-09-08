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1 час назад

«Адана Демирспор» вслед за Дзюбой подписал еще одного бывшего игрока РПЛ

Спорт день за днемиещё 1

Турецкий «Адана Демирспор» подписал контракт с бывшим футболистом казанского «Рубина» Гекханом Тере.

Клуб Дзюбы подписал еще одного бывшего игрока РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30-летний турецкий вингер, имеющий также немецкий паспорт, перешел на правах свободного агента. Его последним клубом был «Бешикташ».

Тере выступал за «Рубин» в 2012-2014 годах, а ушел со скандалом. Агент футболиста обвинил руководство «Рубина» в вымогательстве полумиллиона евро и утверждал, что в клубе создана криминогенная обстановка, а руководство команды имеет связи с преступниками.

Позже приключения Тере продолжились в Турции. Весной 2014-го он был госпитализирован в Стамбуле с огнестрельным ранением: угодил в перестрелку в ночном клубе.

Затем турецкие СМИ опубликовали информацию, будто Тере неадекватно ведет себя в расположении сборной Турции и угрожает партнерам пистолетом. В связи с чем несколько игроков из чемпионата Германии, будто бы, больше не хотят ездить в национальную сборную. Представители Тере яростно опровергали эти сообщения.

Футбол,Гекхан Тере,
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