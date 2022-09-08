Клуб Дзюбы подписал еще одного бывшего игрока РПЛ

Турецкий «Адана Демирспор» подписал контракт с бывшим футболистом казанского «Рубина» Гекханом Тере.

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30-летний турецкий вингер, имеющий также немецкий паспорт, перешел на правах свободного агента. Его последним клубом был «Бешикташ».

Тере выступал за «Рубин» в 2012-2014 годах, а ушел со скандалом. Агент футболиста обвинил руководство «Рубина» в вымогательстве полумиллиона евро и утверждал, что в клубе создана криминогенная обстановка, а руководство команды имеет связи с преступниками.

Позже приключения Тере продолжились в Турции. Весной 2014-го он был госпитализирован в Стамбуле с огнестрельным ранением: угодил в перестрелку в ночном клубе.