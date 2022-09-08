Семак выразил недовольство календарем Кубка России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство загруженным календарем игр.
По его словам, из-за отлета многих игроков команды в расположение сборных, клубам тяжело собрать конкурентноспособные составы на игры национального кубка.
«Я немного этого не понимаю, потому что можно сдвинуть матчи. Есть неделя, другая. Это будет удобно для всех. Мы не живем в стране, где ехать два часа на автобусе между городами. Нам нужно лететь, добираться. Работаем.
Хотелось бы, чтобы условия были равными для всех», — заявил Семак на пресс-конференции.
После восьми стартовых туров сезона подопечные Сергея Семака набрали 20 очков и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Санкт-Петербурга одержала шесть побед и дважды сыграла вничью, не потерпев пока ни одного поражения. Второе место занимает ЦСКА (17), третьим идет «Краснодар» (17).
В девятом туре «Зенит» сыграет дома с «Оренбургом». Матч пройдет 11 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени.