Семак выразил недовольство календарем Кубка России

«Я немного этого не понимаю, потому что можно сдвинуть матчи. Есть неделя, другая. Это будет удобно для всех. Мы не живем в стране, где ехать два часа на автобусе между городами. Нам нужно лететь, добираться. Работаем.



Хотелось бы, чтобы условия были равными для всех», — заявил Семак на пресс-конференции.