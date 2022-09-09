Лидер сборной Украины получил серьезную травму

Согласно сведениям источника, Шапаренко не сможет играть как минимум до конца 2022 года. Обычно на восстановление после разрыва крестообразной связки футболисты тратят около полугода.

Напомним, в матче с «Фенербахче» Шапаренко боролся за мяч, нарушил правила, но после этого сам рухнул на газон и стал держаться за колено. Николая унесли с поля на носилках, он не смог продолжить игру, а «Динамо» уступило в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2.