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30 минут назад

Лидер сборной Украины и «Динамо» Киев получил серьёзную травму. Он выбыл до конца года

Чемпионат.comиещё 5

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко получил серьёзное повреждение в матче Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (1:2). У лидера украинской команды диагностирован разрыв крестообразной связки колена, информирует телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Лидер сборной Украины получил серьезную травму
Фото: ReutersReuters

Согласно сведениям источника, Шапаренко не сможет играть как минимум до конца 2022 года. Обычно на восстановление после разрыва крестообразной связки футболисты тратят около полугода.

Напомним, в матче с «Фенербахче» Шапаренко боролся за мяч, нарушил правила, но после этого сам рухнул на газон и стал держаться за колено. Николая унесли с поля на носилках, он не смог продолжить игру, а «Динамо» уступило в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2.

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