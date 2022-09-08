Футболисты избили судью после матча

Футболисты дагестанского любительского клуба «Дербента» напали на судью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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Инцидент произошел 7 сентября после окончания встречи третьего дивизиона чемпионата в России, в которой дагестанская команда встречалась с «Астраханью». В избиении участвовали шесть человек. Уточняется, что арбитру наносили удары руками и ногами. О его состоянии не сообщается.

Инцидент спровоцировало решение арбитра удалить одного из футболистов «Дербента» в концовке встречи. Победу с минимальным счетом одержала «Астрахань».