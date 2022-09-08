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6 часов назад

Футболисты дагестанского клуба избили судью после матча

Lenta.ruиещё 2

Футболисты дагестанского любительского клуба «Дербента» напали на судью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Футболисты избили судью после матча
Фото: 

Инцидент произошел 7 сентября после окончания встречи третьего дивизиона чемпионата в России, в которой дагестанская команда встречалась с «Астраханью». В избиении участвовали шесть человек. Уточняется, что арбитру наносили удары руками и ногами. О его состоянии не сообщается.

Массовая драка футбольных фанатов попала на видео

Инцидент спровоцировало решение арбитра удалить одного из футболистов «Дербента» в концовке встречи. Победу с минимальным счетом одержала «Астрахань».

14 июня футбольный арбитр Хосе Арнольдо Амайя умер после того, как подвергся избиению во время матча любительского чемпионата Сальвадора. Недовольство нападавших вызвало удаление одного из игроков.

Футбол,
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