Как приход нового тренера в «Челси» скажется на трансфере Захаряна

Британский журналист издания The Goal Низар Кинселла считает, что приход нового тренера в «Челси» никак не скажется на возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Сегодня этот пост занял экс-наставник «Брайтона» Грэм Поттер.

Фото: РИА «Новости» РИА «Новости»

«Скорее всего, никаких изменений не будет и приход Грэма Поттера никак не скажется на возможном трансфере Захаряна. Арсена, насколько я знаю, хотели взять не для того, чтобы он сразу играл в основе», — приводит слова Кинселла Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего Захаряна. Его планировалось приобрести за €15 млн. Однако стороны не смогли уладить детали до окончания трансферного окна.

В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В прошлом сезоне Захарян сыграл в РПЛ 28 матчей, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач, став вместе с командой бронзовым призером турнира.