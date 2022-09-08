Футболисты лондонского футбольного клуба «Арсенал» почтили минутой молчания память королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась в четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни. К ним присоединились их соперники из швейцарского ФК «Цюрих». Об этом пишет Матч ТВ.

Отмечается, что лондонский «Арсенал» был любимым клубом британской государыни. Она болела за него свыше 50 лет. Игроки клуба нередко бывали приглашены к ней на обеды и на праздники. Ее мать также покровительствовала «канонирам».

По данным издания, известие о смерти Елизаветы II достигло Швейцарии после того, как матч Лиги Европы начался.