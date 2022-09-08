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4 часа назад

Массовая бойня фанатов и стюардов в Европе! Болельщик даже упал с пятиметровой высоты

Чемпионат.com

Фанаты почти сорвали еврокубковый матч «Ниццы» и «Кёльна».

Фанаты устроили массовую бойню в Европе
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Групповой этап Лиги конференций стартовал с побоища. Жуткие кадры из Франции облетели новостные агентства во всей Европе. Из-за массовых беспорядков на трибунах матч с участием «Ниццы» и «Кёльна» отложили почти на час.

Видео дня

Днём болельщики немецкого клуба заполонили центральную площадь Ниццы. Сообщений о столкновениях с участием фанатов не было, однако гости подвергли вандализму магазин французского клуба. А ещё повредили несколько туристических достопримечательностей. Стадион же расположен на окраине города, и добраться до него можно только на трамвае или автомобиле. Понятно, что гостевые болельщики, как правило, выбирают первый вариант.

Массовая драка футбольных фанатов попала на видео

Однако общественный транспорт просто не выдержал огромного наплыва фанатов «Кёльна». В итоге для многих из восьми тысяч болельщиков немецкого клуба поездка на стадион получилась долгой и утомительной. А самая жара началась незадолго до стартового свистка. Некоторые болельщики «Кёльна» покинули гостевой сектор, расположенный за воротами, чтобы встретиться с активными фанатами «Ниццы», прибежавшими с другого конца стадиона.

К сожалению, в ход пошли не только кулаки. В болельщиков летели файеры и железные столбы. И даже местные стюарды не стеснялись колотить немецких фанатов, а один из сотрудников правопорядка и вовсе залепил болельщику металлическим столбом по голове. Один из фанатов свалился с верхнего яруса на нижний. Сообщается, что зачинщиками беспорядков выступили приезжие фанаты. Именно они бросали пиротехнические средства в местных болельщиков.

«Один из фанатов находится в тяжёлом положении. Он упал с высоты примерно в пять метров после беспорядков на стадионе. У болельщика черепно-мозговая травма и повреждена грудная клетка. Пока у меня нет информации, выживет ли он», — сообщил один из сотрудников префекта региона Приморские Альпы.

Капитан «Кёльна» Йонас Хектор вышел на поле и обратился к фанатам немецкой команды. Он попросил их вернуться на свои места, чтобы оказать поддержку футболистам. В некоторых французских СМИ даже появилась информация об отмене матча, однако встреча всё-таки началась, пусть и с задержкой почти в один час. Согласно последней информации, в случае повторения беспорядков арбитр просто уведёт команды с поля и матч не будет доигран.

«Я сожалею о нецивилизованном и скандальном поведении болельщиков «Кёльна» и об отсутствии уважения к городу, который принял их щедро и по-братски. Мы выставим счёт за ущерб и отправим его представителям немецкого клуба», — написал в социальных сетях мэр города Ницца.

Старт Лиги конференций получился в прямом смысле жарким. По предварительной информации, в числе пострадавших уже 11 человек. Вероятно, их количество вырастет. Остаётся лишь задаться вопросом: а эти болельщики точно пришли на футбол?

Футбол,Йонас Хектор,
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