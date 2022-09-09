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2 часа назад

Мбаппе назвал самый тяжёлый момент в своей карьере

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился самым неприятным воспоминанием из своей карьеры.

Мбаппе назвал самый тяжёлый момент в своей карьере
Фото: EPAEPA

«Поражение от мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов – самый тяжёлый момент, – вспомнил 2020 год звёздный француз. – Мы были так близки к кубку, но остались ни с чем. Это было странное чувство, хотелось плакать», – цитирует TWM 23-летнего форварда.

Финальный матч Лиги чемпионов 2020 года между «ПСЖ» и «Баварией» завершился минимальной победой немецкого коллектива.

В первой игре нового розыгрыша самого престижного еврокубка Мбаппе дважды поразил ворота «Ювентуса», принеся «ПСЖ» победу со счётом 2:1.

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