Мбаппе назвал самый тяжёлый момент в своей карьере

«Поражение от мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов – самый тяжёлый момент, – вспомнил 2020 год звёздный француз. – Мы были так близки к кубку, но остались ни с чем. Это было странное чувство, хотелось плакать», – цитирует TWM 23-летнего форварда.