Де Лихт объяснил отличия «Баварии» от «Ювентуса»

- Разница между тренировками в Италии и Германии? Тут лучшие нападающие в мире, я тренируюсь против них. Сперва мне было сложно, но потом все легче и легче. Я очень люблю учиться, это важно для меня. Но, в целом, тренировки проходят жестко и там, и там, - цитирует де Лихта итальянское издание ITASportPress.