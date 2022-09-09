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12 часов назад

Де Лихт объяснил отличия «Баварии» от «Ювентуса»

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист амстердамского «Аякса» Маттайс де Лихт снова сменил клуб - он поиграл за «Ювентус», а минувшим летом перебрался в «Баварию». Он рассказал, что поначалу у него возникли сложности, но сейчас процесс адаптации остался позади и он наслаждается игрой против лучших нападающих в мире.

Де Лихт объяснил отличия «Баварии» от «Ювентуса»
Фото: EPAEPA

- Разница между тренировками в Италии и Германии? Тут лучшие нападающие в мире, я тренируюсь против них. Сперва мне было сложно, но потом все легче и легче. Я очень люблю учиться, это важно для меня. Но, в целом, тренировки проходят жестко и там, и там, - цитирует де Лихта итальянское издание ITASportPress.

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