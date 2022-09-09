Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина

Фанаты «Фенербахче» пришли на игру с киевским «Динамо» в масках президента России Владимира Путина, с российским флагом и скандировали пророссийские речевки. Как сообщает «Чемпионат.com», акция прошла перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

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Возможно, психологическая атка с упоминанием российского президента повлияла на киевскую команду и помогла туркам, которые одержали победу в этой игре со счетом 2:1. В составе «Фенербахче» отличились Густаво Энрике и Миши Батшуайи. Один ответный гол забил Виктор Цыганков.