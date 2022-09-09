Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина

Фанаты «Фенербахче» пришли на игру с киевским «Динамо» в масках президента России Владимира Путина, с российским флагом и скандировали пророссийские речевки. Как сообщает «Чемпионат.com», акция прошла перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Возможно, психологическая атка с упоминанием российского президента повлияла на киевскую команду и помогла туркам, которые одержали победу в этой игре со счетом 2:1. В составе «Фенербахче» отличились Густаво Энрике и Миши Батшуайи. Один ответный гол забил Виктор Цыганков.
Отметим, что недавно соперники уже встречались — во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов. Тогда после гола «Динамо» болельщики «Фенербахче» стали скандировать фамилию Путина, а после игры в комментариях под постами киевской команды в соцсетях оставили множество изображений с российскими флагами.