"Ты должен всегда оставаться мужиком" - Акинфеев о накрашенных ногтях

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» прокомментировал новость об отстранении вратаря Никиты Лобусова от матчей клуба третьего дивизиона «Иркутск» за то, что он покрасил ногти розовым лаком.
«Я с сыном недавно разговаривал. Я считаю, что если ты мужик, ты должен всегда оставаться мужиком. Никогда у меня не будет татуировки, крашенных ногтей. Как Господь Бог тебя создал, как тебя мама родила, таким ты должен оставаться всю жизнь», – сказал Акинфеев.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил Акинфееву трехлетний контракт.
Акинфеев является воспитанником армейского клуба. Свой первый матч за основной состав москвичей он провел в 2003 году в Кубке России против «Зенита». Всего на его счету более 500 матчей за красно-синих, 300 из которых стали «сухими».
Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне 2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.
Россиянин входит в топ-7 голкиперов 21-го века по числу «сухих» матчей в карьере.