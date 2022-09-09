"Ты должен всегда оставаться мужиком" - Акинфеев о накрашенных ногтях

«Я с сыном недавно разговаривал. Я считаю, что если ты мужик, ты должен всегда оставаться мужиком. Никогда у меня не будет татуировки, крашенных ногтей. Как Господь Бог тебя создал, как тебя мама родила, таким ты должен оставаться всю жизнь», – сказал Акинфеев.