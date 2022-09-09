Акинфеев назвал лучшего вратаря России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов является лучшим стражем ворот в России.
«Сафонов — лучший вратарь России? На данный момент, да. Его недостатки? Я не хочу их видеть. Вижу только достоинства? Конечно. Недостатки вратаря — это всегда голы. Даже если ты не виноват, то все равно приплетут, что ты пропустил с 25 метров», — сказал Акинфеев.
23-летний Сафонов провел за «быков» 115 матчей и пропустил 136 мячей. За сборную России Сафонов сыграл в семи матчах, в которых пропустил шесть мячей. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов сыграл восемь матчей, в которых пропустил девять мячей.