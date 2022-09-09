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8 часов назад

Вратарь ЦСКА Акинфеев назвал лучшего голкипера в России

Газета.Ru

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов является лучшим стражем ворот в России.

Акинфеев назвал лучшего вратаря России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сафонов — лучший вратарь России? На данный момент, да. Его недостатки? Я не хочу их видеть. Вижу только достоинства? Конечно. Недостатки вратаря — это всегда голы. Даже если ты не виноват, то все равно приплетут, что ты пропустил с 25 метров», — сказал Акинфеев.

23-летний Сафонов провел за «быков» 115 матчей и пропустил 136 мячей. За сборную России Сафонов сыграл в семи матчах, в которых пропустил шесть мячей. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов сыграл восемь матчей, в которых пропустил девять мячей.

Футбол,Матвей Сафонов,Игорь Акинфеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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