Акинфеев назвал лучшего вратаря России

«Сафонов — лучший вратарь России? На данный момент, да. Его недостатки? Я не хочу их видеть. Вижу только достоинства? Конечно. Недостатки вратаря — это всегда голы. Даже если ты не виноват, то все равно приплетут, что ты пропустил с 25 метров», — сказал Акинфеев.