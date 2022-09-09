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7 часов назад

В УЕФА отреагировали на проведение товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина

Чемпионат.comиещё 2

Эксперт по управлению национальными ассоциациями УЕФА Ян Хафнер от лица организации отреагировал на обращение генерального секретаря футбольного союза Боснии и Герцеговины Аднана Джемиджича с целью получения реакции УЕФА на проведение товарищеского матча между Россией и Боснией в Санкт-Петербурге.

В УЕФА отреагировали на проведение матча Россия — Босния и Герцеговина
Фото: ReutersReuters

«Мы хотели бы подтвердить, что УЕФА не возражает против проведения Футбольной федерацией Боснии и Герцеговины товарищеского матча с Российским футбольным союзом на территории РФС. Действительно, товарищеские матчи выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. Таким образом, любое участие в товарищеском матче не влияет и не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от соревнований под эгидой УЕФА.

Мы хотели бы любезно вам напомнить, что в соответствии со статьей 6,6 регламента ФИФА, регулирующего международные матчи, подтверждение УЕФА на проведение или участие в матче не влечёт за собой ответственности УЕФА в случае возникновения юридических претензий в дальнейшем. Поэтому мы хотим, чтобы вы убедились, что все аспекты, связанные с охраной не только во время матча, но и его подготовки (например, поездки в Россию), должным образом учтены», — сказано в заявлении УЕФА, опубликованного в аккаунте Istraga.ba в «Твиттере».

Встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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