В УЕФА отреагировали на проведение матча Россия — Босния и Герцеговина

«Мы хотели бы подтвердить, что УЕФА не возражает против проведения Футбольной федерацией Боснии и Герцеговины товарищеского матча с Российским футбольным союзом на территории РФС. Действительно, товарищеские матчи выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. Таким образом, любое участие в товарищеском матче не влияет и не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от соревнований под эгидой УЕФА.



Мы хотели бы любезно вам напомнить, что в соответствии со статьей 6,6 регламента ФИФА, регулирующего международные матчи, подтверждение УЕФА на проведение или участие в матче не влечёт за собой ответственности УЕФА в случае возникновения юридических претензий в дальнейшем. Поэтому мы хотим, чтобы вы убедились, что все аспекты, связанные с охраной не только во время матча, но и его подготовки (например, поездки в Россию), должным образом учтены», — сказано в заявлении УЕФА, опубликованного в аккаунте Istraga.ba в «Твиттере».