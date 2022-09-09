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5 часов назад

Экс-футболист "Рубина" Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в Серии А

Газета.Ru

Итальянская Серия А признала полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим футболистом месяца. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Экс-футболист "Рубина" Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в Серии А
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Грузинский хавбек в голосовании опередил игрока «Ромы» Паоло Дибалу, Лаутаро Мартинеса из столичного «Интерактивному», футболиста «Ювентуса» Душана Влаховича и Тена Копмейнерса из «Аталанты». Кварацхелия получил награду лучшему игроку августа в Серии А перед матчем со «Специей».

21-летний грузинский футболист в четырех августовских матчах своей команды смог забить три мяча и сделать одну результативную передачу.

В марте Кварацхелия, будучи футболистом казанского «Рубина», направился в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с нападающим из-за ситуации на Украине. В это время он выступал за батумское «Динамо», забив восемь голов в чемпионате Грузии.

Футбол,Динамо,
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