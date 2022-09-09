Игрок сборной Боснии и Герцеговины отказывается ехать в Россию на матч

«Я слышал о решении федерации. Они знают мою позицию. Мне звонили и спрашивали, что я думаю о подобной игре. Я сказал всё, что думал, а потом был удивлён противоположному решению. Оно неудачное. У меня нет слов. Как только сборная начинает играть хорошо, всегда что-то идёт не так. У меня нет слов. Они знают мою позицию, я просто скажу, что это нехорошо», — приводит слова Пьянича Sportske.ba.