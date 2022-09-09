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4 часа назад

«У меня нет слов». Босниец Миралем Пьянич отказывается ехать в Россию на товарищеский матч

Чемпионат.comиещё 12

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич отреагировал на решение футбольных властей страны согласится на поездку в Россию для проведения товарищеского матча с местной страной.

Игрок сборной Боснии и Герцеговины отказывается ехать в Россию на матч
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я слышал о решении федерации. Они знают мою позицию. Мне звонили и спрашивали, что я думаю о подобной игре. Я сказал всё, что думал, а потом был удивлён противоположному решению. Оно неудачное. У меня нет слов. Как только сборная начинает играть хорошо, всегда что-то идёт не так. У меня нет слов. Они знают мою позицию, я просто скажу, что это нехорошо», — приводит слова Пьянича Sportske.ba.

По сведениям источника, бывший футболист «Ювентуса» и «Барселоны» отказывается участвовать в матче.

Россия сыграет с Боснией и Герцеговиной

Товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге. УЕФА не выступил против проведения подобной встречи.

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