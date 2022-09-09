«Сочи» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футбольный клуб "Сочи" дома со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу на стадионе "Фишт".

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В составе победителей голы забили Георгий Мелкадзе (6-я минута), Кристиан Нобоа (11). У "Динамо" отличился Денис Макаров (40).

В составе "Динамо" дебютировали норвежский защитник Матиас Норманн и израильский защитник Эли Даса. Норманн перешел в "Динамо" на правах аренды из "Ростова", Даса подписал контракт с бело-голубыми до конца сезона-2023/24 и перешел в статусе свободного агента.

Команды провели между собой седьмой матч в рамках РПЛ, "Сочи" одержал четвертую победу в очном противостоянии. "Динамо" был сильнее в одной игре, еще два матча завершились вничью.