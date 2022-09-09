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5 часов назад

"Динамо" уступило "Сочи" и потерпело первое поражение в текущем сезоне РПЛ

ТАСС

Футбольный клуб "Сочи" дома со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу на стадионе "Фишт".

«Сочи» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей голы забили Георгий Мелкадзе (6-я минута), Кристиан Нобоа (11). У "Динамо" отличился Денис Макаров (40).

В составе "Динамо" дебютировали норвежский защитник Матиас Норманн и израильский защитник Эли Даса. Норманн перешел в "Динамо" на правах аренды из "Ростова", Даса подписал контракт с бело-голубыми до конца сезона-2023/24 и перешел в статусе свободного агента.

Команды провели между собой седьмой матч в рамках РПЛ, "Сочи" одержал четвертую победу в очном противостоянии. "Динамо" был сильнее в одной игре, еще два матча завершились вничью.

"Сочи" благодаря победе поднялся на пятое место, "Динамо" занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Обе команды набрали по 16 очков. В следующем туре "Динамо" сыграет дома с петербургским "Зенитом" 17 сентября. "Сочи" на следующий день примет воронежский "Факел".

Футбол,Матиас Норманн,Денис Макаров,Георгий Мелкадзе,Кристиан Нобоа,Динамо,Зенит,
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