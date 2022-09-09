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3 часа назад

СМИ узнали, сколько сборная Боснии и Герцеговины получит за матч с командой России

Матч ТВ

Футбольный союз Боснии и Герцеговины получит 200 тысяч евро за матч со сборной России, сообщает Dnevni avaz.

Раскрыт гонорар сборной Боснии и Герцеговины за матч с РФ
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Кроме того, отмечается, что российская сторона также возьмет на себя все расходы на проезд и проживание боснийской сборной.

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В пятницу Боснийский футбольный союз заявил, что сборная их страны и Россия сыграют 19 ноября в Санкт Петербурге. Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил, что достигнута принципиальная договоренность о проведении товарищеского матча с боснийской командой.

В феврале ФИФА и УЕФА решили отстранить все российские команды от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. УЕФА заявил, что не имеет ничего против проведения товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с командой России в Санкт Петербурге.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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