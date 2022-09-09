Раскрыт гонорар сборной Боснии и Герцеговины за матч с РФ

Футбольный союз Боснии и Герцеговины получит 200 тысяч евро за матч со сборной России, сообщает Dnevni avaz.

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Кроме того, отмечается, что российская сторона также возьмет на себя все расходы на проезд и проживание боснийской сборной.

В пятницу Боснийский футбольный союз заявил, что сборная их страны и Россия сыграют 19 ноября в Санкт Петербурге. Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил, что достигнута принципиальная договоренность о проведении товарищеского матча с боснийской командой.