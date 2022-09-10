"Все сумасшедшие": В Футбольном союзе Боснии пообещали сорвать матч с Россией

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы встреча не состоялась. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что смогу убедить своих коллег в том, что матч с Россией нам в данный момент не нужен. Пока Россия под санкциями ФИФА и УЕФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают. Все сумасшедшие, а мы умные? Должны ли мы портить отношения с другими федерациями или как минимум с западным миром из-за матча с Россией", - цитирует Хусича SportSport.