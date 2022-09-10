"Все сумасшедшие": В Футбольном союзе Боснии пообещали сорвать матч с Россией

Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич заявил, что сделает все, чтобы добиться отмены товарищеского матча национальной команды страны со сборной России. Вчера, 9 сентября, стало известно, что 19 ноября национальная команда в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины.
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы встреча не состоялась. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что смогу убедить своих коллег в том, что матч с Россией нам в данный момент не нужен. Пока Россия под санкциями ФИФА и УЕФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают. Все сумасшедшие, а мы умные? Должны ли мы портить отношения с другими федерациями или как минимум с западным миром из-за матча с Россией", - цитирует Хусича SportSport.
Напомним, 7 сентября Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что команда Валерия Карпина проведет осенью три контрольных матча. Первая игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Соперником россиян станет сборная Киргизии. Также в октябре российские футболисты проведут встречу со сборной Ирана. РФС также сообщил, что достиг договоренности о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном и ведет переговоры об организации третьей осенней игры.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич выступил против встречи со сборной России.