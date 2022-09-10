Карпин отреагировал на отказ боснийцев играть со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал журналистам обратиться за комментариями о причинах отказа играть с российской сборной непосредственно к боснийцам Эдину Джеко и Миралему Пьяничу. Об этом пишет «РБ Спорт».

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Отмечается, что ведущий полузащитник боснийской сборной Пьянич резко раскритиковал решение руководства о проведении товарищеского матча с россиянами. Капитан сборной Эдин Джеко, в свою очередь, подчеркнул, что выступает «против игры [с российской сборной], пока страдают невинные люди».

«Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чем? Звоните им и спрашивайте», - уточнил Карпин.