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5 часов назад

Валерий Карпин отреагировал на отказ Джеко и Пьянича играть со сборной России

Илья Родин

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал журналистам обратиться за комментариями о причинах отказа играть с российской сборной непосредственно к боснийцам Эдину Джеко и Миралему Пьяничу. Об этом пишет «РБ Спорт».

Карпин отреагировал на отказ боснийцев играть со сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ведущий полузащитник боснийской сборной Пьянич резко раскритиковал решение руководства о проведении товарищеского матча с россиянами. Капитан сборной Эдин Джеко, в свою очередь, подчеркнул, что выступает «против игры [с российской сборной], пока страдают невинные люди».

«Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чем? Звоните им и спрашивайте», - уточнил Карпин.

Напомним, что 9 сентября стало известно, что сборные России и Боснии и Герцеговины сыграют товарищеский матч 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Футбол,Эдин Джеко,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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