Жирков заявил, что еще не наигрался и готов продолжить карьеру

«Закончил ли я с большим футболом? Не знаю. Один раз я со сборной закончил, а потом пришлось играть. В Первой лиге были предложения, но я ни с кем не разговаривал на этот счет. Есть ли дедлайн? Пусть будет как будет. Может, меня через полгода позовут куда-нибудь. Может, в «Тамбов» тот же. Я еще не наигрался, охота поиграть», — сказал Жирков «Спорт-Экспрессу».