Жирков заявил, что еще не наигрался и готов продолжить карьеру

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков заявил, что он чувствует в себе желание продолжать карьеру.
«Закончил ли я с большим футболом? Не знаю. Один раз я со сборной закончил, а потом пришлось играть. В Первой лиге были предложения, но я ни с кем не разговаривал на этот счет. Есть ли дедлайн? Пусть будет как будет. Может, меня через полгода позовут куда-нибудь. Может, в «Тамбов» тот же. Я еще не наигрался, охота поиграть», — сказал Жирков «Спорт-Экспрессу».
Ранее СМИ сообщали, что 38-летний полузащитник ушел из спорта, но не хочет публично объявлять об этом.
В прошедшем сезоне РПЛ Жирков принял участие в трех матчах «Химок», в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Футболист выступал за подмосковный клуб с 2022 года.
По итогам сезона РПЛ «Химки» заняли 13-е место, набрав 32 очка в 30 матчах. Клуб сумел сохранить прописку в РПЛ благодаря победе над «СКА-Хабаровском» по итогам двух стыковых матчей (0:1, 3:0).
В конце сезона-2021/22 футболист покинул «Химки» и находится сейчас в статусе свободного агента.
Ранее бывший защитник московского «Локомотива» и воронежского «Факела» серб Неманья Пейчинович объявил о завершении карьеры.