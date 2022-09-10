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35 минут назад

ЦСКА реализовал три пенальти и разгромил «Краснодар»

Чемпионат.comиещё 20

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. В нём встречались ЦСКА и «Краснодар». Встреча закончилась со счётом 4:1.

ЦСКА разгромил «Краснодар»
Фото: пфк "цска"пфк "цска"

Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча, дважды отличившись с пенальти. На 30-й минуте 11-метровый удар реализовал Хорхе Карраскаль. А в компенсированное время ещё один мяч забил Фёдор Чалов.

В начале второго тайма краснодарцы смогли сократить отставание в счёте. На 47-й минуте Кристиан Рамирес дальним ударом поразил ворота соперника.

На 62-й минуте армейцы заработали третий пенальти. Его в итоге реализовал Хесус Медина. С первой попытки он не пробил Матвея Сафонова, но мяч в ворота добил Милан Гайич. Впрочем, легионер ЦСКА слишком рано забежал в штрафную «Краснодара», поэтому гол был отменён. Впрочем, со второй попытки ЦСКА забил. А точку в матче уже в компенсированное время поставил Адольфо Гайч.

ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице «Зенит», команда занимает второе место. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/football/news-4815317-cska-realizoval-tri-penalti-i-razgromil-krasnodar.html?utm_source=copypaste

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