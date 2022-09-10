ЦСКА разгромил «Краснодар»

Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча, дважды отличившись с пенальти. На 30-й минуте 11-метровый удар реализовал Хорхе Карраскаль . А в компенсированное время ещё один мяч забил Фёдор Чалов .

На 62-й минуте армейцы заработали третий пенальти. Его в итоге реализовал Хесус Медина. С первой попытки он не пробил Матвея Сафонова, но мяч в ворота добил Милан Гайич. Впрочем, легионер ЦСКА слишком рано забежал в штрафную «Краснодара», поэтому гол был отменён. Впрочем, со второй попытки ЦСКА забил. А точку в матче уже в компенсированное время поставил Адольфо Гайч.