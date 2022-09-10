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1 час назад

Нападающий «Барселоны» Левандовски установил уникальное достижение

Газета.Ru

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче пятого тура чемпионата Испании против «Кадиса» (4:0).

Нападающий «Барселоны» установил уникальный рекорд XXI века
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации Twitter OptaJose, польский форвард быстрее всех в XXI веке забил шесть мячей в своих первых матчах в Ла Лиге. Ему удалось достичь этой отметки за пять игр. Ранее этот рекорд принадлежал форварду Андре Сильве, который в 2018 году забил шесть голов в шести первых матчах за «Севилью».

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Напомним, в матче с «Кадилом» на 55-й минуте полузащитник «Барсы» Френки Де Йонг открыл счет в матче. На 65-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей. Отметим, что в конце матча одному из зрителей встречи стало плохо. СМИ сообщали, что пришлось применять дефибриллятор. Матч был остановлен на пол часа, после чего команды продолжили встречу. После этого нападающий Ансу Фати забил третий мяч «Барселоны». Уже в компенсированное время форвард «Барселоны» Усман Дембеле установил окончательный счет.

Футбол,Усман Дембеле,Роберт Левандовски,
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