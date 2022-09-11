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1 час назад

Акинфеев признался, где хочет завершить карьеру

Евро-футбол.Ру

Многолетний страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб.

Акинфеев признался, где хочет завершить карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЦСКА - моя команда с детства. Я ее никогда не предам. Закончу здесь и откажусь даже от самых выгодных предложений», - передает слова 36-летнего футболиста Metaratings.ru.

Акинфеев всю свою карьеру провел в «армейском клубе». Голкипер сыграл за ЦСКА 714 поединков во всех турнирах. В его активе 300 «сухих» матчей за москвичей.

Срок действующего трудового соглашения Акинфеева со столичным клубом рассчитан до середины 2024 года.

После девяти туров РПЛ ЦСКА с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Футбол,Игорь Акинфеев,
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