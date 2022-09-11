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2 часа назад

«Зенит» забил восемь голов «Оренбургу» в матче РПЛ

Чемпионат.comиещё 17

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Оренбургом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 8:0.

«Зенит» забил восемь голов «Оренбургу» в матче РПЛ
Фото:  ФК "ЗЕНИТ" ФК "ЗЕНИТ"

Счёт в матче был открыт на третьей минуте: Венделу дали пространство в штрафной площади, и бразилец спокойно отправил мяч в дальний угол ворот Кеняйкина. На 17-й минуте счёт удвоил Иван Сергеев: Андрей Мостовой покатил мяч нападающему, а тот отправил его практически в пустые ворота. Спустя две минуты третий мяч «Зенита» забил Далер Кузяев, а уже к 30-й минуте счёт стал 4:0 — отличился Малком. В концовке первого тайма Вендел оформил дубль.

В начале второго тайма Александр Павловец отправил мяч в свои ворота — 6:0 в пользу «Зенита». Чуть позже дубль оформил Малком. В дальнейшем хет-трик записал на свой счёт Вендел.

Обслуживала матч «Зенит» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Помогали ему Максим Ковалёв (Реутов) и Александр Богданов (Верея). Резервный судья — Иван Сараев (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был Игорь Панин (Дмитров), его помощником — Константин Шаламберидзе (Москва).

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