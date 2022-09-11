РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА - "Краснодар"

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) запросило у букмекеров информацию о появлении подозрительных коэффициентов на результат матча девятого тура чемпионата страны по футболу между московским ЦСКА и "Краснодаром". Об этом газете "Спорт-Экспресс" в воскресенье сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

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"Краснодар" 10 сентября на выезде проиграл ЦСКА со счетом 1:4. Первые три мяча армейцы забили с пенальти, их реализовали Хорхе Карраскаль, Федор Чалов и Хесус Медина. При счете 1:0 в пользу московской команды главный арбитр встречи Сергей Иванов после помощи судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR), не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА.

"РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов. Аналогичным образом мы запросили информацию по матчу между ЦСКА и "Краснодаром". Часть участников рынка уже сообщили, что не заметили странных ставок на своих линиях", - сказал Алаев.

"Вместе с тем хотел бы попросить руководителей клубов быть корректнее по отношению к судейскому корпусу. Понимаю, что иногда эмоции захватывают, но призываю быть сдержаннее и вести конструктивный диалог", - добавил он.