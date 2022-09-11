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1 час назад

«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся на третью строчку в РПЛ

Чемпионат.comиещё 28

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Ростов Арена» проходил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:2.

«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся на третью строчку в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 24-й минуте счёт открыл Квинси Промес: Рыбус слева сделал подачу в штрафную, Промес грудью элегантно перебросил мяч через защитника и с лёта нанёс удар — мяч от рук Песьякова залетел в сетку ворот. На 28-й минуте счёт сравнял Дмитрий Полоз, отправив мяч в сетку практически с линии штрафной. Спустя шесть минут отличился Данил Уткин: полузащитник оставил не у дел Александра Селихова ударом из-за пределов штрафной. На 53-й минуте гол забил Николай Комличенко с передачи Уткина. На 70-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, оформив дубль. Спустя пять минут ударом головой мяч в ворота переправил Александр Соболев, сократив отставание в счёте.

«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

Обслуживала матч «Ростов» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему Арам Петросян (Бронницы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервным судьёй выступал Рафаэль Шафеев (Волгоград). Арбитром VAR был Кирилл Левников (Санкт-Петербург), его помощником — Валерий Данченко (Уфа).

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/football/news-4816667-rostov-spartak-4-2-rezultat-matcha-9-go-tura-rpl-11-sentyabrya-2022-goda.html?utm_source=copypaste

Футбол,Валерий Данченко,Сергей Карасев,Александр Соболев,Кирилл Левников,Николай Комличенко,Арам Петросян,Дмитрий Полоз,Александр Селихов,Спартак,
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