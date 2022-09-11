«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся на третью строчку в РПЛ

На 24-й минуте счёт открыл Квинси Промес: Рыбус слева сделал подачу в штрафную, Промес грудью элегантно перебросил мяч через защитника и с лёта нанёс удар — мяч от рук Песьякова залетел в сетку ворот. На 28-й минуте счёт сравнял Дмитрий Полоз, отправив мяч в сетку практически с линии штрафной. Спустя шесть минут отличился Данил Уткин: полузащитник оставил не у дел Александра Селихова ударом из-за пределов штрафной. На 53-й минуте гол забил Николай Комличенко с передачи Уткина. На 70-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, оформив дубль. Спустя пять минут ударом головой мяч в ворота переправил Александр Соболев, сократив отставание в счёте.