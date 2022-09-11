Жирков назвал условие завершения карьеры

Российский футболист Юрий Жирков завершит профессиональную карьеру через полгода, если не получит хороших предложений от клубов. Об этом Жирков сообщил в воскресенье, 11 сентября, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня Жирков в составе сборной России стал победителем Кубка легенд имени Константина Еременко. Журналисты спросили у него о дальнейших планах. Жирков признался, что если не будет хороших предложений от какой-либо команды, то, «скорее всего, завершу».

Он напомнил, что однажды уже уходил из сборной, а потом вернулся. В этот раз спортсмен намерен «еще полгодика подождать, посмотреть, как будут развиваться события».

В июне защитник покинул «Химки», у него истек срока контракта.